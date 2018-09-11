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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 13:43 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,04 2,91 4,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 İhlas Gayrimenkul 1,24 1,20 3,33 Ford Otosan 63,90 61,85 3,31 Gübre Fabrik. 3,02 2,94 2,72 Şişe Cam 5,98 5,85 2,22 Pegasus 26,50 25,94 2,16 İş Bankası (C) 3,97 3,89 2,06 Enka İnşaat 5,30 5,20 1,92 Tüpraş 126,70 124,50 1,77 Ak Enerji 0,64 0,63 1,59 Koç Holding 15,45 15,22 1,51 Otokar 71,40 70,35 1,49 Türk Hava Yolları 17,25 17,00 1,47 TAV Havalimanları 30,62 30,20 1,39 T.S.K.B. 0,73 0,72 1,39 Anadolu Efes 21,90 21,60 1,39 Metro Holding 0,77 0,76 1,32 Koza Altın 43,70 43,14 1,30 Gözde Girişim 2,63 2,60 1,15(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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