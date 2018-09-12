Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 3,76 3,49 7,74 Bera Holding 1,92 1,81 6,08 Tekfen Holding 20,10 19,20 4,69 Mavi Giyim 27,84 26,68 4,35 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Türk Telekom 3,46 3,32 4,22 Ege Endüstri 432,30 415,50 4,04 Türk Hava Yolları 18,58 17,95 3,51 Emlak Konut GMYO 1,82 1,76 3,41 Kardemir (D) 4,40 4,28 2,80 Tat Gıda 4,09 3,98 2,76 TAV Havalimanları 31,68 30,86 2,66 Metro Holding 0,78 0,76 2,63 Fenerbahçe Futbol 22,32 21,76 2,57 Vestel 8,47 8,26 2,54 Tofaş Oto. Fab. 22,20 21,66 2,49 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Global Yat. Holding 3,09 3,02 2,32 Hürriyet Gzt. 1,09 1,07 1,87 Türk Traktör 45,26 44,46 1,80(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

