Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 1,68 1,61 4,35 İttifak Holding 3,55 3,44 3,20 Koza Madencilik 5,62 5,46 2,93 Sinpaş GMYO 0,43 0,42 2,38 İpek Doğal Enerji 4,82 4,72 2,12 Soda Sanayii 7,25 7,11 1,97 Turkcell 10,59 10,41 1,73 Şok Marketler 7,41 7,30 1,51 Enka İnşaat 5,20 5,13 1,36 Tekfen Holding 20,04 19,80 1,21 Bim Mağazalar 75,95 75,20 1,00 Şişe Cam 5,86 5,82 0,69 Tüpraş 129,80 129,00 0,62 Bera Holding 1,86 1,85 0,54 İş Bankası (C) 3,98 3,96 0,51 Kordsa Teknik Tekstil 9,04 9,00 0,44 Enerjisa Enerji 4,97 4,95 0,40 Koza Altın 43,94 43,78 0,37 Türk Telekom 3,42 3,41 0,29 Migros Ticaret 13,75 13,71 0,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

