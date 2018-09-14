Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 32,16 29,80 7,92 Çemaş Döküm 3,40 3,21 5,92 Albaraka Türk 1,46 1,38 5,80 Garanti Bankası 6,51 6,16 5,68 Yapı ve Kredi Bank. 1,77 1,68 5,36 Akbank 6,00 5,70 5,26 İş Bankası (C) 4,25 4,05 4,94 Arçelik 13,46 12,90 4,34 MLP Sağlık 9,47 9,09 4,18 T.S.K.B. 0,76 0,73 4,11 Vakıflar Bankası 3,24 3,13 3,51 Halkbank 6,19 5,98 3,51 Emlak Konut GMYO 1,85 1,79 3,35 İş GMYO 0,93 0,90 3,33 Tekfen Holding 20,78 20,12 3,28 Şekerbank 1,04 1,01 2,97 Migros Ticaret 15,34 14,92 2,82 Sabancı Holding 7,17 6,98 2,72 Tüpraş 133,00 129,50 2,70 Anel Elektrik 2,28 2,22 2,70(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

