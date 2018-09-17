Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Gayrimenkul 1,37 1,23 11,38 Mavi Giyim 34,04 32,10 6,04 Borusan Mannesmann 8,93 8,50 5,06 MLP Sağlık 9,85 9,51 3,58 Vestel 8,86 8,60 3,02 İhlas Holding 0,36 0,35 2,86 Yataş 3,60 3,50 2,86 Soda Sanayii 7,11 6,92 2,75 Ege Endüstri 441,00 430,00 2,56 Turkcell 11,18 10,91 2,45 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,89 4,78 2,30 Kordsa Teknik Tekstil 9,29 9,12 1,86 Galatasaray Sportif 1,64 1,61 1,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,17 1,15 1,74 TAV Havalimanları 31,48 30,96 1,68 Emlak Konut GMYO 1,84 1,81 1,66 Bim Mağazalar 76,65 75,60 1,39 Ereğli Demir Çelik 11,15 11,00 1,36 T.S.K.B. 0,75 0,74 1,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

