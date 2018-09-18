Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.S.K.B. 0,82 0,73 12,33 İttifak Holding 3,57 3,40 5,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Çemtaş 7,04 6,76 4,14 Gersan Elektrik 4,15 4,00 3,75 İş GMYO 0,93 0,90 3,33 Türk Hava Yolları 18,20 17,66 3,06 Şişe Cam 6,01 5,85 2,74 Garanti Bankası 6,29 6,13 2,61 Gübre Fabrik. 3,05 2,98 2,35 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Pegasus 27,04 26,44 2,27 Park Elek.Madencilik 2,72 2,66 2,26 Ege Endüstri 455,20 445,70 2,13 Albaraka Türk 1,48 1,45 2,07 Şekerbank 1,02 1,00 2,00 İskenderun Demir Çelik 8,83 8,66 1,96 Enerjisa Enerji 5,26 5,16 1,94 Soda Sanayii 7,35 7,22 1,80 İş Bankası (C) 3,97 3,90 1,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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