Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) T.S.K.B. 0,93 0,78 19,23 İttifak Holding 3,93 3,50 12,29 Tekfen Holding 22,54 21,48 4,93 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,23 1,18 4,24 Türk Telekom 3,54 3,43 3,21 İhlas Holding 0,37 0,36 2,78 Petkim 5,78 5,63 2,66 Ege Endüstri 461,00 450,10 2,42 Kordsa Teknik Tekstil 9,53 9,31 2,36 Sasa Polyester 10,33 10,11 2,18 Ford Otosan 62,25 60,95 2,13 Yataş 3,90 3,82 2,09 Şekerbank 1,04 1,02 1,96 Göltaş Çimento 42,42 41,70 1,73 Ak Enerji 0,59 0,58 1,72 Bera Holding 1,87 1,84 1,63 Netaş Telekom. 8,54 8,41 1,55 Migros Ticaret 14,52 14,30 1,54 ICBC Turkey Bank 5,33 5,25 1,52 Zorlu Enerji 1,36 1,34 1,49(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

