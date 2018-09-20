Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Özderici GMYO 4,58 3,91 17,08 T.S.K.B. 0,92 0,84 9,52 Koza Altın 47,78 46,14 3,55 Tekfen Holding 22,28 21,52 3,53 Ege Endüstri 466,40 455,10 2,48 Koza Madencilik 5,92 5,78 2,42 Metro Holding 0,87 0,85 2,35 Şekerbank 1,09 1,07 1,87 Ak Enerji 0,60 0,59 1,69 Türk Telekom 3,71 3,65 1,64 İpek Doğal Enerji 4,99 4,91 1,63 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,16 1,39 Kartonsan 331,80 327,60 1,28 Deva Holding 4,00 3,95 1,27 Yapı ve Kredi Bank. 1,78 1,76 1,14 Çemtaş 7,15 7,07 1,13 Ülker Bisküvi 15,67 15,50 1,10 Doğan Holding 1,16 1,15 0,87 İskenderun Demir Çelik 8,72 8,65 0,81 Arçelik 13,99 13,88 0,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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