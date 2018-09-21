Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 MLP Sağlık 10,62 10,19 4,22 ICBC Turkey Bank 5,65 5,44 3,86 Tümosan Motor ve Traktör 4,97 4,80 3,54 Özak GMYO 2,13 2,06 3,40 Arçelik 14,72 14,25 3,30 Tüpraş 132,60 128,50 3,19 Akbank 6,31 6,13 2,94 Yapı ve Kredi Bank. 1,76 1,71 2,92 İhlas Holding 0,36 0,35 2,86 Ereğli Demir Çelik 11,40 11,10 2,70 Garanti Bankası 6,63 6,46 2,63 İş Bankası (C) 4,10 4,00 2,50 Tat Gıda 4,14 4,04 2,48 Kartonsan 337,50 330,00 2,27 Eczacıbaşı İlaç 3,63 3,55 2,25 Koç Holding 17,04 16,68 2,16 Enerjisa Enerji 5,29 5,18 2,12 Ülker Bisküvi 15,76 15,44 2,07 Hürriyet Gzt. 1,01 0,99 2,02(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

