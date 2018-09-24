Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vakıflar Bankası 3,51 3,30 6,36 Koza Madencilik 6,29 5,93 6,07 İpek Doğal Enerji 5,24 4,99 5,01 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 İhlas Gayrimenkul 1,39 1,34 3,73 Doğuş Otomotiv 5,58 5,38 3,72 Anadolu Cam 3,43 3,31 3,63 Otokar 77,15 74,50 3,56 Koza Altın 51,65 50,00 3,30 Garanti Bankası 6,81 6,61 3,03 MLP Sağlık 11,01 10,69 2,99 Türk Traktör 46,26 45,00 2,80 Migros Ticaret 15,15 14,75 2,71 Çemaş Döküm 3,80 3,70 2,70 Akbank 6,51 6,35 2,52 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Odaş Elektrik 3,63 3,55 2,25 Aksa 11,30 11,06 2,17 Halkbank 6,30 6,17 2,11 Turcas Petrol 1,73 1,70 1,76(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

