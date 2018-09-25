FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 13:44 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,80 3,60 5,56 T.S.K.B. 0,87 0,84 3,57 Halkbank 6,60 6,39 3,29 Ülker Bisküvi 16,64 16,15 3,03 Coca Cola İçecek 33,44 32,48 2,96 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Türk Traktör 47,20 45,94 2,74 Gözde Girişim 2,66 2,59 2,70 ASELSAN 27,94 27,32 2,27 Şok Marketler 8,94 8,77 1,94 Tofaş Oto. Fab. 22,96 22,54 1,86 Çemtaş 7,29 7,16 1,82 TAV Havalimanları 31,94 31,44 1,59 Deva Holding 4,19 4,13 1,45 Karsan Otomotiv 1,43 1,41 1,42 Trakya Cam 4,54 4,48 1,34 Migros Ticaret 15,38 15,18 1,32 Afyon Çimento 5,45 5,38 1,30 Şişe Cam 6,28 6,20 1,29 Sasa Polyester 10,34 10,21 1,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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