Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Otokar 83,00 78,50 5,73 Tümosan Motor ve Traktör 5,19 4,97 4,43 Park Elek.Madencilik 2,85 2,76 3,26 Coca Cola İçecek 34,68 33,62 3,15 Gübre Fabrik. 3,12 3,03 2,97 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Tat Gıda 4,36 4,25 2,59 Tekfen Holding 22,20 21,66 2,49 Ereğli Demir Çelik 11,15 10,96 1,73 Ülker Bisküvi 16,58 16,32 1,59 Fenerbahçe Futbol 22,14 21,84 1,37 Enka İnşaat 5,26 5,19 1,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,71 4,65 1,29 Ford Otosan 64,50 63,75 1,18 Pegasus 27,92 27,62 1,09 Global Yat. Holding 3,18 3,15 0,95 Koza Altın 53,25 52,75 0,95 Koza Madencilik 6,40 6,34 0,95 Özak GMYO 2,17 2,15 0,93 Beşiktaş Futbol Yat. 2,19 2,17 0,92(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

