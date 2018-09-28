Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yataş 4,40 3,86 13,99 İhlas Holding 0,36 0,34 5,88 Yapı ve Kredi Bank. 1,88 1,79 5,03 İhlas Gayrimenkul 1,38 1,33 3,76 Gersan Elektrik 4,24 4,09 3,67 Albaraka Türk 1,48 1,43 3,50 Vakıflar Bankası 3,83 3,71 3,23 Şekerbank 1,11 1,08 2,78 Tat Gıda 4,52 4,40 2,73 Halkbank 6,81 6,63 2,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,21 1,18 2,54 Özak GMYO 2,42 2,36 2,54 T.S.K.B. 0,87 0,85 2,35 Sinpaş GMYO 0,44 0,43 2,33 Alarko GMYO 46,90 45,90 2,18 Garanti Bankası 7,72 7,56 2,12 MLP Sağlık 11,69 11,45 2,10 Mavi Giyim 35,82 35,10 2,05 Migros Ticaret 16,24 15,94 1,88 Deva Holding 4,14 4,07 1,72(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

