Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,55 5,23 6,12 Koza Madencilik 6,79 6,47 4,95 İttifak Holding 3,75 3,58 4,75 Çemaş Döküm 3,35 3,20 4,69 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Türk Telekom 3,78 3,64 3,85 Kordsa Teknik Tekstil 9,87 9,58 3,03 Ege Endüstri 441,70 430,00 2,72 Karsan Otomotiv 1,45 1,42 2,11 Türk Traktör 49,00 48,00 2,08 Kardemir (D) 4,14 4,06 1,97 Hektaş 9,60 9,43 1,80 Koza Altın 52,25 51,35 1,75 Deva Holding 4,22 4,15 1,69 Arçelik 14,06 13,85 1,52 Petkim 5,43 5,35 1,50 GSD Holding 0,73 0,72 1,39 Ereğli Demir Çelik 11,18 11,03 1,36 Global Yat. Holding 3,19 3,15 1,27 Anadolu Efes 21,34 21,08 1,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

