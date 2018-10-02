Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,22 4,55 Doğan Holding 1,10 1,06 3,77 TAV Havalimanları 31,22 30,30 3,04 Soda Sanayii 6,98 6,78 2,95 Tüpraş 132,90 130,30 2,00 Yataş 4,23 4,16 1,68 MLP Sağlık 11,98 11,80 1,53 Otokar 84,60 83,50 1,32 Metro Holding 0,85 0,84 1,19 Tat Gıda 4,36 4,31 1,16 İttifak Holding 3,74 3,70 1,08 Şişe Cam 5,77 5,71 1,05 Anadolu Efes 21,22 21,00 1,05 Good-Year 3,90 3,86 1,04 Vestel 8,30 8,23 0,85 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,34 0,75 Coca Cola İçecek 34,04 33,80 0,71 Anadolu Cam 3,24 3,22 0,62 İskenderun Demir Çelik 8,40 8,35 0,60 Doğuş Otomotiv 5,25 5,22 0,57(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

