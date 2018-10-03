Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,63 4,44 4,28 Koza Madencilik 6,59 6,38 3,29 Alarko Holding 2,42 2,35 2,98 GSD Holding 0,72 0,70 2,86 Özak GMYO 2,42 2,37 2,11 İpek Doğal Enerji 5,48 5,37 2,05 Alarko GMYO 47,24 46,30 2,03 Aksa 9,90 9,71 1,96 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,14 1,75 Tüpraş 132,70 130,50 1,69 Türk Telekom 3,73 3,68 1,36 T.S.K.B. 0,84 0,83 1,20 Metro Holding 0,84 0,83 1,20 Koza Altın 52,35 51,75 1,16 Pegasus 26,06 25,78 1,09 MLP Sağlık 12,13 12,00 1,08 Çemtaş 7,22 7,15 0,98 Doğan Holding 1,08 1,07 0,93 Çemaş Döküm 3,33 3,30 0,91 İhlas Gayrimenkul 1,34 1,33 0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

