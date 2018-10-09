Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,23 0,21 9,52 Yataş 4,07 3,89 4,63 Gözde Girişim 2,38 2,30 3,48 MLP Sağlık 12,96 12,54 3,35 Şok Marketler 8,79 8,51 3,29 Ülker Bisküvi 16,73 16,28 2,76 Zorlu Enerji 1,28 1,25 2,40 Kardemir (D) 3,91 3,82 2,36 İttifak Holding 4,81 4,70 2,34 Şişe Cam 5,58 5,46 2,20 Petkim 5,20 5,09 2,16 Tüpraş 141,60 138,70 2,09 Polisan Holding 6,80 6,67 1,95 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,10 1,08 1,85 Doğan Holding 1,14 1,12 1,79 Emlak Konut GMYO 1,75 1,72 1,74 Özak GMYO 2,47 2,43 1,65 Tekfen Holding 21,44 21,10 1,61 Aksa Enerji 3,84 3,78 1,59 Vestel 7,51 7,41 1,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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