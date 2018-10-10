Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Efes 18,65 17,84 4,54 Çemtaş 7,20 6,91 4,20 Çemaş Döküm 3,45 3,33 3,60 Halkbank 6,81 6,58 3,50 Gözde Girişim 2,41 2,34 2,99 Zorlu Enerji 1,28 1,25 2,40 İpek Doğal Enerji 5,04 4,95 1,82 Tekfen Holding 22,06 21,68 1,75 İş Bankası (C) 4,24 4,17 1,68 Özak GMYO 2,53 2,49 1,61 Koza Madencilik 5,96 5,87 1,53 Vakıflar Bankası 3,63 3,58 1,40 T.S.K.B. 0,82 0,81 1,23 İş GMYO 0,90 0,89 1,12 Alarko GMYO 50,40 49,90 1,00 Ülker Bisküvi 16,44 16,28 0,98 ASELSAN 27,18 26,92 0,97 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 1,08 0,93 Migros Ticaret 14,50 14,39 0,76 Turkcell 10,72 10,64 0,75(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

