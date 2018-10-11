Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 4,16 3,63 14,60 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,22 9,09 Gersan Elektrik 3,32 3,05 8,85 Alarko GMYO 50,30 48,88 2,91 T.S.K.B. 0,80 0,78 2,56 Petkim 5,20 5,09 2,16 Bim Mağazalar 79,40 77,85 1,99 Arçelik 12,47 12,25 1,80 İş Fin.Kir. 2,08 2,05 1,46 Coca Cola İçecek 30,38 30,00 1,27 İş GMYO 0,88 0,87 1,15 Pegasus 23,72 23,46 1,11 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,07 1,06 0,94 MLP Sağlık 12,50 12,39 0,89 Koza Madencilik 5,84 5,79 0,86 İpek Doğal Enerji 4,91 4,87 0,82 T. Halk Bankası 6,79 6,74 0,74 Albaraka Türk 1,36 1,35 0,74 Emlak Konut GMYO 1,73 1,72 0,58 Migros Ticaret 14,36 14,28 0,56(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

