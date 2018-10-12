Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm4,864,3511,72T.S.K.B.0,850,814,94İhlas Holding0,330,323,13T. Halk Bankası7,146,933,03Mavi Giyim34,2033,422,33Pegasus24,3623,822,27Arçelik12,9812,702,20Akbank6,566,432,02Hektaş8,778,601,98Şok Marketler8,868,701,84Türk Hava Yolları16,8016,501,82Anadolu Efes19,0118,701,66Koza Altın52,7551,901,64Türk Traktör44,8844,201,54TAV Havalimanları27,7027,341,32Yataş3,893,841,30Tekfen Holding22,3422,061,27Garanti Bankası7,207,121,12Borusan Mannesmann8,128,031,12Ülker Bisküvi16,5116,341,04(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

