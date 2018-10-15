Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,81 3,48 9,48 İhlas Gayrimenkul 1,36 1,27 7,09 İhlas Holding 0,35 0,33 6,06 Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,49 4,25 5,65 Odaş Elektrik 3,58 3,40 5,29 Garanti Bankası 7,61 7,23 5,26 Akbank 6,94 6,61 4,99 Şok Marketler 9,85 9,40 4,79 Mavi Giyim 36,52 34,90 4,64 MLP Sağlık 13,68 13,09 4,51 Vakıflar Bankası 3,95 3,80 3,95 Petkim 5,60 5,39 3,90 Sasa Polyester 10,14 9,76 3,89 Fenerbahçe Futbol 7,95 7,66 3,79 Koza Madencilik 6,37 6,16 3,41 Gözde Girişim 2,46 2,38 3,36 Gentaş 2,50 2,42 3,31 Good-Year 3,77 3,65 3,29 T. Halk Bankası 7,28 7,05 3,26 Zorlu Enerji 1,27 1,23 3,25(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

