Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 3,46 3,21 7,79 Hektaş 9,98 9,53 4,72 Bera Holding 1,79 1,73 3,47 İhlas Holding 0,34 0,33 3,03 İş Fin.Kir. 2,67 2,60 2,69 Tekfen Holding 23,02 22,44 2,58 Şok Marketler 9,82 9,58 2,51 Fenerbahçe Futbol 8,60 8,40 2,38 Hürriyet Gzt. 0,98 0,96 2,08 Gözde Girişim 2,53 2,48 2,02 Sasa Polyester 10,30 10,10 1,98 Arçelik 14,57 14,30 1,89 Doğan Holding 1,20 1,18 1,69 Gersan Elektrik 3,24 3,19 1,57 ASELSAN 27,70 27,28 1,54 GSD Holding 0,71 0,70 1,43 Global Yat. Holding 3,02 2,98 1,34 Türk Hava Yolları 16,74 16,55 1,15 Vestel 7,95 7,86 1,15 Pegasus 23,44 23,20 1,03(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

