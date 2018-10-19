Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör 5,25 4,80 9,38 Alarko GMYO 53,95 50,30 7,26 İttifak Holding 4,28 4,08 4,90 Vestel 7,99 7,69 3,90 Soda Sanayii 6,67 6,49 2,77 Gersan Elektrik 3,22 3,16 1,90 Bim Mağazalar 80,25 78,80 1,84 Coca Cola İçecek 30,46 29,92 1,80 Otokar 78,95 77,60 1,74 Ege Endüstri 414,00 407,20 1,67 Turkcell 10,89 10,72 1,59 Koza Altın 49,74 49,22 1,06 Anadolu Cam 3,04 3,01 1,00 Sasa Polyester 10,17 10,08 0,89 Trakya Cam 3,95 3,92 0,77 Şok Marketler 9,93 9,86 0,71 Borusan Mannesmann 8,78 8,73 0,57 Aksa 9,68 9,65 0,31 Şişe Cam 5,38 5,37 0,19 Fenerbahçe Futbol 8,42 8,41 0,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

