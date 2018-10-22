Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,82 4,10 17,56 TAV Havalimanları 27,86 27,00 3,19 Borusan Mannesmann 9,29 9,08 2,31 Arçelik 14,36 14,07 2,06 Mavi Giyim 39,04 38,28 1,99 Şok Marketler 10,19 10,00 1,90 Garanti Bankası 7,57 7,44 1,75 Doğan Holding 1,21 1,19 1,68 İş Fin.Kir. 2,52 2,48 1,61 Albaraka Türk 1,35 1,33 1,50 GSD Holding 0,70 0,69 1,45 Ford Otosan 65,05 64,15 1,40 Polisan Holding 6,60 6,51 1,38 Bim Mağazalar 80,50 79,45 1,32 Gözde Girişim 2,60 2,57 1,17 Metro Holding 0,91 0,90 1,11 Ege Endüstri 410,70 406,60 1,01 Şekerbank 1,02 1,01 0,99 Tat Gıda 4,14 4,10 0,98 Tofaş Oto. Fab. 21,20 21,00 0,95(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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