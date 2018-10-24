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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 13:24 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,21 3,96 6,31 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,24 0,23 4,35 Çemaş Döküm 2,92 2,82 3,55 Türk Telekom 3,36 3,25 3,38 Ege Endüstri 412,40 399,30 3,28 İhlas Gayrimenkul 1,25 1,22 2,46 Fenerbahçe Futbol 7,61 7,43 2,42 Gersan Elektrik 3,00 2,93 2,39 Sabancı Holding 7,30 7,15 2,10 Ülker Bisküvi 14,99 14,71 1,90 Aksa Enerji 3,87 3,80 1,84 Enka İnşaat 4,72 4,64 1,72 Pegasus 21,66 21,30 1,69 Karsan Otomotiv 1,24 1,22 1,64 Turkcell 10,74 10,58 1,51 Vakıflar Bankası 3,60 3,55 1,41 Eczacıbaşı İlaç 3,13 3,09 1,29 Garanti Bankası 7,28 7,19 1,25 Hürriyet Gzt. 0,89 0,88 1,14 Emlak Konut GMYO 1,81 1,79 1,12(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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