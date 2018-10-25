Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 11,60 11,00 5,45 Albaraka Türk 1,37 1,30 5,38 TAV Havalimanları 27,38 26,80 2,16 Gözde Girişim 2,41 2,36 2,12 Afyon Çimento 4,87 4,77 2,10 Çemtaş 7,16 7,06 1,42 Sasa Polyester 9,57 9,44 1,38 Şok Marketler 10,08 9,95 1,31 İskenderun Demir Çelik 7,76 7,68 1,04 Koza Altın 47,64 47,20 0,93 Enka İnşaat 4,66 4,62 0,87 Aksa Enerji 3,93 3,90 0,77 Ereğli Demir Çelik 9,41 9,35 0,64 Vakıflar Bankası 3,57 3,55 0,56 Garanti Bankası 7,16 7,12 0,56 İş Bankası (C) 4,03 4,01 0,50 Soda Sanayii 6,26 6,23 0,48 Park Elek.Madencilik 2,48 2,47 0,40 Tüpraş 129,80 129,30 0,39 Türk Hava Yolları 15,60 15,54 0,39(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

