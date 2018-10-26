Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 2,40 2,20 9,09 Soda Sanayii 6,92 6,38 8,46 Çemtaş 7,64 7,25 5,38 Turkcell 11,97 11,54 3,73 Göltaş Çimento 34,32 33,42 2,69 Alarko GMYO 56,90 55,45 2,61 Türk Telekom 3,37 3,29 2,43 Anadolu Cam 3,01 2,94 2,38 ICBC Turkey Bank 6,21 6,11 1,64 Netaş Telekom. 7,31 7,20 1,53 Albaraka Türk 1,36 1,34 1,49 Gözde Girişim 2,45 2,42 1,24 İş GMYO 0,90 0,89 1,12 Koç Holding 15,74 15,57 1,09 Enka İnşaat 4,69 4,64 1,08 Özak GMYO 2,44 2,42 0,83 Ege Endüstri 414,00 411,10 0,71 Odaş Elektrik 3,04 3,02 0,66 MLP Sağlık 13,45 13,37 0,60 Alarko Holding 1,99 1,98 0,51(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

