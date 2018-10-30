FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Traktör 39,08 36,60 6,78 Tofaş Oto. Fab. 19,65 18,57 5,82 Gentaş 2,30 2,20 4,55 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Anadolu Efes 18,95 18,54 2,21 Arçelik 14,74 14,45 2,01 Şişe Cam 4,86 4,77 1,89 Garanti Bankası 7,04 6,92 1,73 Akbank 6,50 6,39 1,72 Albaraka Türk 1,36 1,34 1,49 Doğuş Otomotiv 4,29 4,23 1,42 Gözde Girişim 2,39 2,36 1,27 Vakıflar Bankası 3,40 3,36 1,19 Şekerbank 0,94 0,93 1,08 Göltaş Çimento 34,24 33,96 0,82 ASELSAN 25,00 24,82 0,73 Yapı ve Kredi Bank. 1,61 1,60 0,63 İş Bankası (C) 3,95 3,93 0,51 Ülker Bisküvi 14,26 14,19 0,49 Çemaş Döküm 2,90 2,89 0,35(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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