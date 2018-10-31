Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şişe Cam 5,00 4,58 9,17 Anadolu Cam 3,13 2,98 5,03 Kordsa Teknik Tekstil 10,97 10,45 4,98 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,25 0,24 4,17 İhlas Gayrimenkul 1,27 1,22 4,10 Trakya Cam 3,35 3,22 4,04 MLP Sağlık 13,68 13,20 3,64 Soda Sanayii 6,98 6,74 3,56 Migros Ticaret 14,90 14,42 3,33 Ereğli Demir Çelik 9,00 8,73 3,09 GSD Holding 0,70 0,68 2,94 ASELSAN 25,58 24,92 2,65 Eczacıbaşı İlaç 3,05 2,98 2,35 Gentaş 2,38 2,33 2,15 Alarko GMYO 56,50 55,35 2,08 Global Yat. Holding 2,53 2,48 2,02 Arçelik 15,74 15,45 1,88 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,70 1,76 Gübre Fabrik. 3,01 2,96 1,69 Deva Holding 3,64 3,58 1,68(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

