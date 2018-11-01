Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Altın 48,52 45,02 7,77 Tekfen Holding 22,58 21,24 6,31 Koza Madencilik 5,33 5,04 5,75 Soda Sanayii 7,10 6,78 4,72 Gersan Elektrik 2,79 2,67 4,49 İpek Doğal Enerji 4,55 4,36 4,36 T.S.K.B. 0,74 0,71 4,23 Arçelik 16,17 15,53 4,12 Migros Ticaret 15,17 14,62 3,76 Bera Holding 1,67 1,61 3,73 Sasa Polyester 8,59 8,30 3,49 Şok Marketler 9,60 9,29 3,34 Emlak Konut GMYO 1,72 1,67 2,99 Anadolu Efes 19,35 18,79 2,98 TAV Havalimanları 23,94 23,26 2,92 Türk Hava Yolları 14,46 14,05 2,92 Pegasus 20,62 20,04 2,89 Mavi Giyim 34,60 33,68 2,73 Garanti Bankası 7,18 6,99 2,72 Galatasaray Sportif 1,24 1,21 2,48(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

