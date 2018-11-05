FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 3,40 2,99 13,71 Halkbank 7,35 6,97 5,45 İpek Doğal Enerji 4,83 4,59 5,23 Garanti Bankası 8,04 7,72 4,15 Şok Marketler 9,67 9,31 3,87 Gentaş 2,53 2,44 3,69 ICBC Turkey Bank 6,73 6,50 3,54 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Vestel 7,09 6,89 2,90 Polisan Holding 6,29 6,12 2,78 Koza Madencilik 5,63 5,48 2,74 Akbank 7,28 7,09 2,68 Zorlu Enerji 1,15 1,12 2,68 Göltaş Çimento 32,16 31,38 2,49 Yapı ve Kredi Bank. 1,74 1,70 2,35 Tüpraş 134,90 132,00 2,20 Fenerbahçe Futbol 7,16 7,01 2,14 Sasa Polyester 9,14 8,95 2,12 Gözde Girişim 2,41 2,36 2,12 Global Yat. Holding 2,68 2,63 1,90(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatıP&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı
Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildiBursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

Memur ve memur emeklisine ne kadar enflasyon zammı gelecek?

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

'Adil kullanım kotası 2019'da kaldırılacak'

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Sıfırına gücü yetmeyen vatandaş çareyi çıkmada buluyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti

Antalya'ya gelen turist sayısı 12,5 milyonu geçti

4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

4 çocuk annesi, sera projesiyle örnek oldu

P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı

P&G'den üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara iş ve staj fırsatı

Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi

Bursagaz'ın üç Ar-Ge projesi, EPDK tarafından kabul edildi

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

Makine ihracatı yüzde 17.1 artarak 14 milyar dolara çıktı

Makine ihracatı yüzde 17.1 artarak 14 milyar dolara çıktı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.