Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 10,47 9,96 5,12 Çemaş Döküm 3,76 3,58 5,03 Coca Cola İçecek 30,18 28,84 4,65 İttifak Holding 3,59 3,45 4,06 Doğuş Otomotiv 4,94 4,75 4,00 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,57 3,44 3,78 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,27 3,70 İhlas Holding 0,32 0,31 3,23 Tekfen Holding 23,28 22,62 2,92 İş Fin.Kir. 2,22 2,16 2,78 Otokar 76,00 73,95 2,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,92 0,90 2,22 Yataş 3,96 3,88 2,06 Soda Sanayii 7,14 7,00 2,00 Türk Telekom 3,66 3,59 1,95 Doğan Holding 1,15 1,13 1,77 Arçelik 16,41 16,13 1,74 Ülker Bisküvi 15,15 14,90 1,68 Borusan Mannesmann 8,78 8,64 1,62 Fenerbahçe Futbol 7,54 7,42 1,62(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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