Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,27 1,20 5,83 Otokar 79,80 76,00 5,00 Türk Hava Yolları 15,41 14,72 4,69 Türk Telekom 3,72 3,57 4,20 Vestel 7,19 6,91 4,05 Ege Endüstri 397,60 382,30 4,00 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Halkbank 7,29 7,09 2,82 Şişe Cam 5,16 5,02 2,79 Akbank 7,47 7,28 2,61 Garanti Bankası 8,15 7,95 2,52 Vakıflar Bankası 3,80 3,71 2,43 Gübre Fabrik. 2,96 2,89 2,42 Pegasus 23,06 22,54 2,31 Ford Otosan 59,25 57,95 2,24 Mavi Giyim 37,62 36,80 2,23 ICBC Turkey Bank 7,00 6,85 2,19 Gözde Girişim 2,44 2,39 2,09 ASELSAN 27,54 26,98 2,08 Şekerbank 0,99 0,97 2,06(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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