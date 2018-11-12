Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 36,48 30,40 20,00 Bim Mağazalar 80,95 77,00 5,13 İhlas Holding 0,30 0,29 3,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,91 0,88 3,41 Koza Madencilik 5,79 5,61 3,21 Soda Sanayii 7,48 7,25 3,17 GSD Holding 0,76 0,74 2,70 Tekfen Holding 23,36 22,78 2,55 Karsan Otomotiv 1,29 1,26 2,38 Kartonsan 332,50 325,00 2,31 Koza Altın 47,30 46,24 2,29 Tüpraş 123,00 120,70 1,91 Afyon Çimento 4,57 4,49 1,78 Şişe Cam 5,05 4,97 1,61 Trakya Cam 3,20 3,15 1,59 Gersan Elektrik 3,32 3,27 1,53 Polisan Holding 6,44 6,35 1,42 Metro Holding 0,83 0,82 1,22 Emlak Konut GMYO 1,69 1,67 1,20 Hürriyet Gzt. 0,86 0,85 1,18(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

