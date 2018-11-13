Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 41,64 36,48 14,14 Gözde Girişim 2,49 2,34 6,41 Zorlu Enerji 1,20 1,15 4,35 T. Halk Bankası 7,23 6,95 4,03 Koza Madencilik 6,03 5,80 3,97 Koza Altın 49,46 47,80 3,47 Türk Hava Yolları 15,22 14,78 2,98 Garanti Bankası 7,86 7,64 2,88 Tofaş Oto. Fab. 18,18 17,69 2,77 TAV Havalimanları 23,08 22,50 2,58 Otokar 77,90 75,95 2,57 Trakya Cam 3,20 3,12 2,56 İhlas Gayrimenkul 1,23 1,20 2,50 Hürriyet Gzt. 0,87 0,85 2,35 Akbank 7,17 7,01 2,28 İpek Doğal Enerji 4,90 4,80 2,08 Şişe Cam 5,10 5,00 2,00 Bera Holding 1,60 1,57 1,91 Sabancı Holding 7,48 7,34 1,91 Yapı ve Kredi Bank. 1,67 1,64 1,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

