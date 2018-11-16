Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hürriyet Gzt. 0,90 0,86 4,65 İhlas Gayrimenkul 1,30 1,25 4,00 Gersan Elektrik 3,29 3,18 3,46 Şok Marketler 10,17 9,83 3,46 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Odaş Elektrik 2,79 2,70 3,33 Gentaş 2,17 2,12 2,36 TAV Havalimanları 23,96 23,52 1,87 Doğuş Otomotiv 4,43 4,35 1,84 Migros Ticaret 14,79 14,53 1,79 Tekfen Holding 22,62 22,24 1,71 Galatasaray Sportif 1,24 1,22 1,64 Garanti Bankası 7,94 7,82 1,53 Otokar 79,50 78,30 1,53 İttifak Holding 4,00 3,94 1,52 Netaş Telekom. 7,00 6,90 1,45 GSD Holding 0,76 0,75 1,33 Pegasus 23,42 23,12 1,30 Bera Holding 1,62 1,60 1,25 Metro Holding 0,83 0,82 1,22(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

