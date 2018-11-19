Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 8,20 7,56 8,47 Koza Madencilik 7,06 6,69 5,53 İş Fin.Kir. 3,33 3,16 5,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,92 0,89 3,37 İpek Doğal Enerji 5,38 5,21 3,26 Şekerbank 1,00 0,97 3,09 İhlas Gayrimenkul 1,34 1,30 3,08 Otokar 82,20 79,95 2,81 Odaş Elektrik 2,93 2,86 2,45 Türk Hava Yolları 16,33 15,97 2,25 Hürriyet Gzt. 0,91 0,89 2,25 Koza Altın 52,00 50,90 2,16 Polisan Holding 6,32 6,20 1,94 Kardemir (D) 2,82 2,77 1,81 Zorlu Enerji 1,22 1,20 1,67 Pegasus 23,66 23,28 1,63 Park Elek.Madencilik 2,51 2,47 1,62 Metro Holding 0,84 0,83 1,20 İş GMYO 0,87 0,86 1,16 Garanti Bankası 8,03 7,94 1,13(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

