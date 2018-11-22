Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 2,02 1,92 5,21 MLP Sağlık 12,07 11,50 4,96 Gözde Girişim 2,85 2,74 4,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 1,04 3,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,33 0,32 3,13 Anel Elektrik 1,83 1,78 2,81 TAV Havalimanları 24,54 23,92 2,59 Deva Holding 3,41 3,33 2,40 Şişe Cam 5,00 4,89 2,25 Aksa 8,52 8,34 2,16 Trakya Cam 3,03 2,97 2,02 Zorlu Enerji 1,29 1,27 1,57 Gersan Elektrik 3,29 3,24 1,54 Turkcell 11,97 11,79 1,53 İttifak Holding 3,63 3,58 1,40 Göltaş Çimento 36,12 35,64 1,35 Vestel 6,14 6,06 1,32 Park Elek.Madencilik 2,66 2,63 1,14 Anadolu Cam 2,87 2,84 1,06 Tofaş Oto. Fab. 16,92 16,75 1,01(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

