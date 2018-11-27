Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Afyon Çimento 5,10 4,63 10,15 Gözde Girişim 2,97 2,80 6,07 İş Fin.Kir. 3,38 3,20 5,62 Bera Holding 1,73 1,65 4,85 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 1,25 4,00 Netaş Telekom. 7,38 7,10 3,94 İş GMYO 0,95 0,92 3,26 Global Yat. Holding 2,65 2,57 3,11 Anadolu Efes 21,00 20,38 3,04 Gentaş 2,07 2,01 2,99 Çemtaş 6,62 6,44 2,80 Türk Traktör 36,60 35,68 2,58 Kordsa Teknik Tekstil 10,06 9,82 2,44 Alarko Holding 2,14 2,09 2,39 Odaş Elektrik 2,59 2,53 2,37 Ege Endüstri 370,90 362,80 2,23 Göltaş Çimento 36,62 35,86 2,12 Gübre Fabrik. 2,90 2,84 2,11 MLP Sağlık 12,35 12,10 2,07 Şok Marketler 10,37 10,17 1,97(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

