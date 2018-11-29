Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Çemaş Döküm1,881,748,05İhlas Holding0,330,316,45Borusan Mannesmann8,327,994,13Vakıflar Bankası4,003,853,90Yataş4,093,953,54Anadolu Efes21,5420,883,16Migros Ticaret15,9115,452,98Hektaş9,449,172,94Garanti Bankası8,177,942,90İttifak Holding3,973,862,85Sabancı Holding8,197,972,76Metro Holding0,760,742,70Koç Holding15,1814,792,64İş Fin.Kir.3,753,662,46Kartonsan364,00355,502,39Türk Telekom3,953,862,33Deva Holding3,613,532,27Gersan Elektrik3,393,322,11Kardemir (D)2,552,502,00Halkbank7,247,111,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

