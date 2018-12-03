Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 8,22 7,59 8,30 İskenderun Demir Çelik 6,40 6,06 5,61 Kardemir (D) 2,67 2,53 5,53 İş Fin.Kir. 4,61 4,40 4,77 Coca Cola İçecek 30,40 29,22 4,04 Türk Traktör 37,18 35,88 3,62 Alarko Holding 2,21 2,14 3,27 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 0,34 2,94 Çemtaş 7,11 6,92 2,75 Park Elek.Madencilik 2,63 2,56 2,73 Albaraka Türk 1,29 1,26 2,38 İttifak Holding 4,37 4,28 2,10 Kartonsan 369,70 362,10 2,10 İş GMYO 1,02 1,00 2,00 T. Halk Bankası 7,34 7,21 1,80 Göltaş Çimento 37,14 36,50 1,75 Vakıflar Bankası 4,08 4,01 1,75 Netaş Telekom. 7,59 7,46 1,74 Deva Holding 3,56 3,50 1,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,20 1,18 1,69(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

