Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,77 3,98 19,85 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 0,35 14,29 Bera Holding 1,84 1,74 5,75 Yataş 4,79 4,58 4,59 GSD Holding 0,79 0,76 3,95 İhlas Holding 0,33 0,32 3,13 İpek Doğal Enerji 6,19 6,02 2,82 Enerjisa Enerji 5,07 4,94 2,63 Şişe Cam 5,12 4,99 2,61 Koza Madencilik 8,08 7,88 2,54 Albaraka Türk 1,34 1,31 2,29 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,13 3,06 2,29 Tekfen Holding 20,24 19,79 2,27 Anadolu Cam 2,86 2,80 2,14 Arçelik 15,82 15,50 2,06 Hürriyet Gzt. 0,99 0,97 2,06 Gübre Fabrik. 2,99 2,93 2,05 Otokar 83,90 82,30 1,94 Anadolu Efes 21,04 20,70 1,64 Mavi Giyim 38,52 37,90 1,64(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

