Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,21 4,96 Göltaş Çimento 38,60 37,08 4,10 Soda Sanayii 7,48 7,30 2,47 Doğuş Otomotiv 4,63 4,52 2,43 Alarko Holding 2,22 2,17 2,30 Trakya Cam 3,14 3,08 1,95 Global Yat. Holding 2,86 2,81 1,78 Zorlu Enerji 1,31 1,29 1,55 Gözde Girişim 2,86 2,82 1,42 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,10 3,06 1,31 GSD Holding 0,83 0,82 1,22 Gersan Elektrik 3,40 3,36 1,19 Petkim 5,25 5,19 1,16 Hürriyet Gzt. 0,99 0,98 1,02 Gübre Fabrik. 3,01 2,98 1,01 Pegasus 24,60 24,36 0,99 İş GMYO 1,07 1,06 0,94 Yataş 4,42 4,38 0,91 Şekerbank 1,19 1,18 0,85 Karsan Otomotiv 1,28 1,27 0,79(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

