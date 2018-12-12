Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,34 1,26 6,35 Çemaş Döküm 1,18 1,13 4,42 Turkcell 12,59 12,13 3,79 Ege Endüstri 375,00 362,00 3,59 Şişe Cam 5,37 5,19 3,47 Hektaş 9,48 9,28 2,16 TAV Havalimanları 21,64 21,20 2,08 Vakıflar Bankası 4,02 3,94 2,03 Gentaş 2,03 1,99 2,01 Ereğli Demir Çelik 7,55 7,41 1,89 Anadolu Efes 20,70 20,32 1,87 Koza Madencilik 7,77 7,64 1,70 Vestel 6,11 6,01 1,66 İhlas Gayrimenkul 1,37 1,35 1,48 Good-Year 3,57 3,52 1,42 Global Yat. Holding 2,95 2,91 1,37 İpek Doğal Enerji 5,91 5,83 1,37 Ülker Bisküvi 15,88 15,68 1,28 Tekfen Holding 20,66 20,40 1,27 Türk Telekom 3,99 3,94 1,27(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

