Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 0,54 7,41 İş Fin.Kir. 4,59 4,30 6,74 Hürriyet Gzt. 0,95 0,91 4,40 Bera Holding 2,03 1,96 3,57 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Polisan Holding 5,68 5,54 2,53 Tekfen Holding 22,50 22,00 2,27 Türk Hava Yolları 15,00 14,69 2,11 İş GMYO 1,02 1,00 2,00 Galatasaray Sportif 1,20 1,18 1,69 İttifak Holding 3,11 3,06 1,63 Vakıflar Bankası 3,75 3,69 1,63 Odaş Elektrik 1,91 1,88 1,60 Pegasus 21,74 21,42 1,49 Tofaş Oto. Fab. 16,37 16,14 1,43 T.S.K.B. 0,72 0,71 1,41 Ford Otosan 50,90 50,20 1,39 Petkim 5,15 5,08 1,38 Enka İnşaat 4,67 4,61 1,30 GSD Holding 0,79 0,78 1,28(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

