Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 2,87 2,74 4,74 Global Yat. Holding 3,04 2,94 3,40 İhlas Holding 0,31 0,30 3,33 Yataş 4,36 4,25 2,59 Gentaş 1,82 1,78 2,25 Şok Marketler 11,43 11,21 1,96 Alarko GMYO 46,46 45,58 1,93 Alarko Holding 2,13 2,09 1,91 Kartonsan 345,50 339,30 1,83 Türk Traktör 33,86 33,30 1,68 Galatasaray Sportif 1,22 1,20 1,67 Türk Telekom 3,97 3,91 1,53 Borusan Mannesmann 7,69 7,58 1,45 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,50 1,48 1,35 İpek Doğal Enerji 5,53 5,46 1,28 Migros Ticaret 15,18 15,00 1,20 Koza Madencilik 7,66 7,57 1,19 Eczacıbaşı Yatırım 7,28 7,20 1,11 İş GMYO 1,05 1,04 0,96 Fenerbahçe Futbol 6,88 6,82 0,88(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

