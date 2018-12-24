Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 0,76 10,53 Doğuş Otomotiv 4,34 4,13 5,08 ICBC Turkey Bank 5,24 5,04 3,97 Otokar 88,70 85,40 3,86 Gübre Fabrik. 3,16 3,08 2,60 MLP Sağlık 11,08 10,80 2,59 Galatasaray Sportif 1,25 1,22 2,46 Turkcell 12,22 11,94 2,35 Türk Telekom 4,05 3,96 2,27 Gentaş 1,86 1,82 2,20 Coca Cola İçecek 31,06 30,40 2,17 Türk Traktör 33,94 33,24 2,11 Anadolu Cam 2,56 2,51 1,99 Aselsan 24,78 24,30 1,98 Yataş 4,52 4,44 1,80 Aksa Enerji 2,86 2,81 1,78 Tofaş Oto. Fab. 16,70 16,42 1,71 Net Holding 2,01 1,98 1,52 Vestel 5,73 5,65 1,42 Pegasus 23,60 23,28 1,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

