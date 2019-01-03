Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,71 2,57 5,45 Koza Altın 51,85 50,15 3,39 Soda Sanayii 7,33 7,13 2,81 Parsan 8,81 8,57 2,80 Odaş Elektrik 1,94 1,90 2,11 Ereğli Demir Çelik 7,13 7,00 1,86 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,30 1,28 1,56 Bim Mağazalar 85,70 84,55 1,36 İpek Doğal Enerji 5,33 5,26 1,33 Koza Madencilik 7,11 7,02 1,28 Sabancı Holding 7,27 7,18 1,25 Akbank 5,64 5,58 0,99 Tüpraş 115,60 114,50 0,96 İhlas Gayrimenkul 1,06 1,05 0,95 Fenerbahçe Futbol 7,12 7,06 0,85 Aksa Enerji 2,60 2,58 0,78 Gözde Girişim 2,63 2,61 0,77 ICBC Turkey Bank 4,81 4,78 0,63 Beşiktaş Futbol Yat. 1,61 1,60 0,63 Türk Hava Yolları 15,79 15,72 0,45(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

