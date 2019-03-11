FİNANS

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

FİNANS HABERLERİ  | 11.03.2019 13:29 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 3,91 3,74 4,55 Doğan Holding 1,22 1,18 3,39 Gersan Elektrik 2,50 2,42 3,31 Odaş Elektrik 1,68 1,63 3,07 Şişe Cam 6,54 6,35 2,99 Emlak Konut GMYO 1,53 1,49 2,68 Eczacıbaşı Yatırım 7,88 7,69 2,47 Metro Holding 0,90 0,88 2,27 TAV Havalimanları 24,96 24,44 2,13 Karsan Otomotiv 1,46 1,43 2,10 Ereğli Demir Çelik 8,95 8,78 1,94 Albaraka Türk 1,61 1,58 1,90 Ege Endüstri 471,00 462,30 1,88 Kordsa Teknik Tekstil 10,85 10,65 1,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,16 1,14 1,75 Eczacıbaşı İlaç 2,97 2,92 1,71 Şekerbank 1,20 1,18 1,69 İş Bankası (C) 6,06 5,96 1,68 İttifak Holding 3,68 3,62 1,66 Net Holding 2,03 2,00 1,50(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptalTaşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal
İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemliİSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100 BIST Şirketleri Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

En Çok Okunan Haberler

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Patates ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Bu tarihte uçacaklar dikkat

Merakla beklenen büyüme verisi açıklandı

Merakla beklenen büyüme verisi açıklandı

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle taş taşınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

Taşınma nedeniyle THY'nin 5-20 Nisan tarihlerindeki bazı seferleri iptal

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

İSO/Bahçıvan: Büyümedeki yavaşlamanın uzun sürmemesi önemli

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Prof. Dr. Emre Alkin:Türkiye 2019’da büyümek istiyorsa, her kuruşu doğru kullanmalı

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Trabzon'dan gemilerle Gürcistan'a taş taşınacak

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.6 büyüdü (2)

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

1 milyon dolara Monaco’dan 16, İstanbul’dan 109 metrekare

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.