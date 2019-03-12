Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Parsan 10,64 10,30 3,30 ASELSAN 22,94 22,24 3,15 Ford Otosan 52,00 50,55 2,87 Bera Holding 1,91 1,86 2,69 Mavi Giyim 41,00 40,00 2,50 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,08 3,01 2,33 Bim Mağazalar 86,20 84,35 2,19 İş GMYO 0,99 0,97 2,06 Şişe Cam 6,69 6,56 1,98 GSD Holding 1,04 1,02 1,96 Tofaş Oto. Fab. 20,32 19,94 1,91 Akbank 6,42 6,30 1,90 Tat Gıda 4,44 4,36 1,83 Deva Holding 3,94 3,87 1,81 Kerevitaş Gıda 1,71 1,68 1,79 Şekerbank 1,20 1,18 1,69 Anadolu Efes 20,66 20,38 1,37 Garanti Bankası 8,74 8,64 1,16 Migros Ticaret 15,42 15,25 1,11 Metro Holding 0,91 0,90 1,11(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

